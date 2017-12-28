Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Ruya'da düzenlenecek olan Dünya kupası sırasında Rus taraftarların kolay seyahat edebilmesi için tek yön bilet fiyatlarını 1 doların altına düşüreceğini açıklayan havayolu şirketi Aeroflot'u tebrik etti.

Aeroflot havayolu şirketinin CEO'su Vitaly Saveliev, 2018 Dünya Kupası'nda Rus milli takımın maçlarına gidecek olan Rus taraftarlar için indirim yapacaklarını ve Dünya Kupası süresince taraflarların tek yön uçak biletlerini 5 ruble karşılığında alabileceklerini açıkladı. 5 rublelik uçak fiyatlarına vergi ve yakıt ücretinin de dahil olacağını belirten Saveliev bilet satışlarının, kaosa neden olmaması için maç günlerinden üç gün önce satışa sunulacağını açıkladı.

Aeroflot Havayolu Şirketi, 2017 Nisan ayında İngiliz Premier Ligi klübü Manchester United ile yaptığı anlaşmayla klübün resmi sponsoru olmuştu.

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