Turizm

Rus yarışma programı Public Games Kargıcak Koyu'nda çekiliyor

27 Ekim 2017 Cuma, 16:35:07 | Güncelleme: 16:44:30 DHA

Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki Kargıcak Koyu, Rus televizyonlarında ve internet ortamında canlı yayınlanan yarışma programı 'Public Games'in çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Dalaman Ortaca Köyceğiz, Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, programla turizm açısından Türkiye'nin, Rusya pazarında önemli reklamı olacağını belirterek, "Dalyan'da, 'ölü' dediğimiz sezonda yaklaşık 200 kişinin bu projede çalıştığını söylediler. Dekorların tamamı, Ortaca ve Dalyan'daki esnafımızdan tedarik edilmiş. Bu proje, şimdiden esnafımızın kasasına önemli bir girdi sağladı" dedi

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    Ortaca İlçesi'nin Gökbel Mahallesi'nde bulunan Kargıcak Koyu'nda çekimleri devam eden Public Games isimli yarışma programı, 14 günde 36 milyon izleyiciye ulaştı.

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  • 2 Rus yarışma programı Public Games Kargıcak Koyu'nda çekiliyor
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    Yarışmada 7 kişiden oluşan 4 grubun yarıştığını anlatan programın Türkiye'deki uygulayıcı yapımcısı Ümit Ertemiz, Public Games'in dünyanın önemli format şirketlerinden Banijay ve Rus yapımcı Mastiff tarafından yazıldığını ve ilk kez 'Muğla'nın cennet köşesi' Kargıcak Koyu'nda çekildiğini söyledi.

  • 3 Rus yarışma programı Public Games Kargıcak Koyu'nda çekiliyor
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    Rusların, çekimleri Türkiye'de yapmaya karar verince şirketleriyle protokol yaptığını belirten Ertemiz, "Birlikte Ege ve Akdeniz'in hemen hemen bütün koylarını dolaştık. 

  • 4 Rus yarışma programı Public Games Kargıcak Koyu'nda çekiliyor
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    Kargıcak Koyu; elektriği, suyu, ulaşımı, iklim koşulları ve bakirliğiyle yazılan formata çok uygun bulundu. Yerel yöneticilerimiz ve hükümet temsilcilerimizle görüştük, ilgiyle karşılandı.

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  • 5 Rus yarışma programı Public Games Kargıcak Koyu'nda çekiliyor
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    Gerekli izinler alındıktan sonra 2 ay sürecek proje için tamamı ahşaptan, sökülebilir olan bir yarışma platformu oluşturduk" dedi.

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