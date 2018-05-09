YouTube'un hayatımıza girmesiyle artık çoğu çocuk, bu mecradan ünlü olmak, para kazanmak istiyor. Ancak bu hayaller, oldukça üzücü sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Rus YouTuber Alina da bu örneklerden bir tanesi...

Geçtiğimiz kasım ayında Rusya'da yaşayan ve 'Like TV Show' adında bir YouTube kanalına sahip olan Alina, kanalına abone olan kişiler için bulunduğu şehirde bir buluşma organize etmek istemişti. Buluşmaya belirlenen tarihte ve saatte kimsenin gelmemesi, Alina'yı gözyaşlarına boğdu.

Yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında bir video paylaşan Alina, 20 kişinin geleceğini söylemesine rağmen kimsenin buluşmaya gelmemesine içerlendi. Buluşmaya gelecek olan kişiler için bulmacalar hazırladığını, hediyeler aldığını anlatan Alina'nın bu üzüntüsüne sosyal medya kullanıcılarından destek gecikmedi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Alina'ya iyi dileklerde bulundu.

Alina'nın YouTube'da paylaştığı video:

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