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İki insanın hayatlarını birleştirdiği, yıllar geçse de unutulmayacak nikahların ya da düğünlerin olmazsa olmazıdır düğün fotoğrafları... Bu alanda Türkiye'den çok ilginç düğün fotoğrafları çıktığını görmüştük. Ancak Rusların bu konuda bizlere rakip olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İşte photoshop'un bolca kullanıldığı Rusya'dan garip düğün fotoğrafları...