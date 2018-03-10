ABD merkezli internet dergisi Defense One, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin açıklamalarına yer verdi.

Rusya'nın ordusunda devam eden modernizasyonun hızına dikkat çeken Scaparrotti, ABD'nin Avrupa'daki birliklerinin 2025'e doğru Rusya'ya karşı askeri üstünlüğünü kaybedebileceğini duyurdu. "Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz, silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025'e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Arktik bölgedeki deniz yollarının üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarına da dikkat çekerek Moskova'nın isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz Yolu'nun üzerinde kontrol kurabileceğini, ABD'nin ise bu açıdan geride kaldığını belirtti.

Analiz merkezi Rand Corporation'ın daha önce yayınladığı rapora değinilen haberde, Rusya'nın son 10 yıl içerisinde NATO'yla arasında olan teknolojik uçurumu azalttığını, Moskova'nın aynı zamanda Avrupa grubunu büyütmeye devam ettiğini ve Suriye'de askeri deneyimlerini arttırdığı belirtildi.

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