Son dakika! Rusya, 9 basın kuruluşunu yabancı ajan ilan etti!

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede yayın yapan ABD menşeili 9 medya kuruluşunu yabancı ajan olarak tanımladı.

Yabancı ajan olarak tanımlanan medya kuruluşları listesinden Voice of America, Özgür Avrupa Radyosu ve TV Channel Present Time da bulunuyor.

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