Rusya ABD'yi Suriye'de askeri müdahaleye karşı uyardı

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya Salı akşamı "Şu anda geliştirmekte olduğunuz planlarınızdan kaçınmanızı istirham ediyorum" dedi ve "yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun" ABD'ye ait olacağını söyledi.

Öte yandan Batılı ülkelerin liderleri ise kimyasal saldırı iddialarının ardından birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

Moskova'nın uyarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) Suriye üzerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

BMGK'da Rusya'nın Suriye'ye yönelik araştırma tasarısını ABD, Fransa ve İngiltere, ABD'nin tasarısını da Rusya boykot etmişti. Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, ABD'nin tasarısının Suriye'ye saldırının altyapısını oluşturma amacını taşıdığını savunurken ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya'nın tutumunun "rezalet" olduğunu söyledi.

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kısa süre içinde Suriye'ye giderek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Örgüt kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

Askeri saldırı mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump "güçlü bir yanıt" sözü verdi ve çeşitli askeri seçeneklerden bahsetti. Trump "hiçbir ihtimal olasılık dışı değil" diye konuştu ve planlara odaklanmak için hafta sonu Latin Amerika'ya yapacağı ilk resmi ziyareti iptal etti. Savunma Bakanı James Mattis de seyahat planlarını iptal etti.

BBC'nin Washington bürosundan Barbara Plett Usher, Trump'ın bu kararının sınırlı bir saldırı değil daha büyük bir operasyona işaret edebileceğini belirtiyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu.

Geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.

Ancak bu seferki saldırı girişimine Rusya'nın direnç göstermesi de mümkün. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

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