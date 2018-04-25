Kafkasya'da Güney Osetya ve Abhazya'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Rusya ile Gürcistan karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Gürcistan'ın Rusya aleyhine yürüttüğü propaganda ve siyasi söylemlere Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova cevap verdi.

Gürcistan'ın Abhaz ve Osetlerle diyaloğa girmek için oldukça isteksiz olduğunu söyleyen Zaharova, "Gürcistan politikacılarının diyaloğa dair isteksizlikleri ve saldırgan tavırları Gürcistan politikasına kök salmış. Sevgi ve uzlaşmaya dair tüm çabaları Gürcistan kırıyor" dedi.



"BİLDİRİ KABUL EDİLEMEZ"

Gürcistan hükümeti tarafından son dönemlerde sürekli dile getirilen "Daha iyi geleceğe bir adım" başlıklı proje için de açıklamalarda bulunan Zaharova, "Gürcistan yeni bir proje hazırladı. Barış için başlattığı kampanyanın bildirisinde kabul edilemez ve saldırganlıklarla dolu ifadeler bulunuyor. Bu bildiriye göre Abhazya ve Güney Osetya devletleri işgal kuvvetleri olarak tanımlanmış" ifadelerini kullandı.



"ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA BAĞIMSIZ DEVLETLERDİR"

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdıklarını bir kez daha dile getiren Zaharova, "Abhazya ve Güney Osetya bağımsız iki devlettir. Tiflis nasıl Ermenistan ile komşuluk ilişkilerini iyi tutuyorsa Abhazya ve Güney Osetya ile de iyi tutmalı. Bölgenin istikrarı için bu önemlidir. Abhazya ve Güney Osetya halkı kendilerini Gürcistan vatandaşı olarak görmüyor. Gürcistan'ın cömert vaatleri bile bağımsızlığını ilan etmiş Abhaz ve Osetleri ikna edemiyor" şeklinde konuştu.

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