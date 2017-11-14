Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ile ilişkilerimiz en dipte!

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD – Rusya ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Medvedev, "ABD cezai yaptırımlar uygulayarak, Rusya'yı sadece rakip olarak değil, düşman olarak gördüğünü gösterdi." dedi.

Rusya Başbakanı, " ABD'nin yeni yaptırımlarına karşılık Moskova yönetimi de yeni kısıtlamalara hazır" ifadelerini kullandı.

Medvedev, ASEAN'ın 50. yıldönümüne ithafen verilen akşam yemeğinden sonra ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, ABD'nin fiilen terör örgütü DEAŞ'ın üstünü örttüğünü belirtirken, "ABD, Ortadoğu'da terörle mücadele ediyormuş gibi davranıyor." demişti.

Şoygu, ABD Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetlerine Ebu Kemal çevresinde engel olmaya çalıştıklarını da belirtmişti.

Kremlin, geçtiğimiz hafta da ABD'nin güncellediği yaptırımların son derece olumsuz karşılandığı ve bazı yönleriyle kabul edilemez olduğu belirtmişti.

RUSYA: ABD'NİN SON YAPTIRIMLARI KABUL EDİLEMEZ!

Geçtiğimiz gün ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya'ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda ve petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin enerji projelerinde destek vermelerinin yasaklanması öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 39 Rus özel şirketi ve devlet organizasyonuna yönelik yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen ABD Başkanlığı seçimlerine müdahale ettikleri ve Ukrayna'ya yönelik girişimleri gerekçe gösterilerek, yaptırım uygulanabilecek kuruluşların listesine yer verilmişti.