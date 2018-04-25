Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştü. Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ermenistan’da yaşanan olaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, liderlerin ülkedeki krizi mümkün olan en kısa sürede gidermek için bütün siyasi güçlerin hoşgörü ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğine ilişkin ortak görüş bildirdikleri ifade edildi. Görüşmede ayrıca, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

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