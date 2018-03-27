Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilerin AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Bu konuda Bakanlıktan ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatan Lavrov, Batılı ülkelerin eylemini karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.

Lavrov, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez." ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un, diplomatları sınır dışı etmeyi, uluslararası arenada baskı ve şantaj aracı olarak kullandığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

RUSYA, ABD VE İNGİLTERE'DEN SKRİPAL OLAYINDAKİ KANITLARI İSTEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Rusya'daki büyükelçiliklerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Rusya'nın Skripal olayına dahil olduğunu gösteren kanıtları sunmalarının istendiğini açıkladı.



Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliklerine Dışişleri Bakanlığı'na birbirlerine anlattıkları fakat Rusya tarafına göndermedikleri kanıtlara ilişkin bilgiyi göndermelerini rica ediyoruz. Devletin bu korkunç suça karıştığını gösteren kanıt nedir?" diye sordu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Moskova'nın İngiltere'de Rus vatandaşlarına saldırıyı terör olarak adlandırdığını belirterek, "Londra ya Skripal'e saldırıyı yönetti ya da kendi topraklarında terörü engelleme gücüne sahip değil" dedi.

"HER ÜLKEYE YÖNELİK UYGUN TEDBİRLER ALINACAKTIR"

Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık verileceği uyarısı yaptı.



Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, AB ve NATO üyesi ülkelerinin Rus diplomatlara yönelik kararını değerlendiren Zaharova, "Gördüklerimizin hepsine kuşkusuz karşılık verilecektir. Diplomatların sınır dışı edilmesi, Seattle´deki Rus konsolosluğun kapatılması dahil her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır" dedi.



Öte yandan, Salisbury olayını "provokasyon" olarak nitelendiren Zaharova, bu "provakasyonun arkasında" ABD ve İngiltere'nin bulunduğunu savundu.

BATI, RUSYA'NIN TRAJEDİ ANINDA AGRESİF TAVIRLAR SERGİLİYOR

Zaharova, Rusya'da yangın trajedisinin yaşandığı ve batının "sözde destek açıklamaları yaptığı gün" gerçekte agresif tavırlar sergilediğini savundu.



Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Amerika'nın politikalarına ilişkin çok şey anladık. Tüm Rusların Kemerovo'da yaşamını yitirenler için üzüldükleri dakikalarda onlar için yeni düşmanca eylemlerini açıklamak daha önemli geldi" dedi ve ekledi:



"Biz her zaman Amerikalılar ve Avrupalıların acılarını paylaştık. Bugün biz taziye mesajları aldık, fakat gerçekte hiçbir açıklaması olmayan agresif tavırlarla karşı karşı geldik. Buna inanmak çok zor ve bunu unutmak da çok zor olacak."

ÇİN DIŞİŞLERİNDEN RUSYA'YA DESTEK: CEPHELEŞMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ajan krizi sonrası bazı ülkelerin Rus diplomatları ülkelerinden çıkarmaları hakkında "Cepheleşmekten ve soğuk savaş fikirlerinden vazgeçmeliyiz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, eski Rus ajanı Sergey Skripal krizi sebebi ile ABD ile 16 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması hakkında açıklama yaptı. Skripal meselesini gerçekçi temeller üzerinden çözmeliyiz diyen sözcü "Olayı yakından izliyoruz ve Skripal davasının gerçekler üzerine temellendirilerek çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu koşullar altında tüm taraflar uluslararası yasalara sadık kalmalı ve mantığa aykırı hamleler yapmaktan geri durmalı" şeklinde konuştu. Çin hükümetinin tüm ülkelerle olan ilişkilerini karşılıklı yarar ilkesi üzerinden sürdürdüğünü belirten Chunying, "Şu anda cepheleşmekten ve soğuk savaş yöntemlerinden vazgeçmeliyiz" dedi.

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