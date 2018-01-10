Rusya trafik polislerinin sayısını azalttı. Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı. Görevlerine son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İHA'nın haberine göre; görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER