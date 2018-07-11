Kuzey Rusya'nın Taymır Yarımadası'nda 11 yaşındaki Zhenya isimli bir çocuk tarafından bulunan mamut fosili, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmişti.

İHA'nın haberine göre bilim insanları 500 kilo ağırlığındaki mamutun yaklaşık 30 bin yıllık olduğunu ve "tüylü mamut" türüne ait olduğunu tespit etmişti.

Taymır Yerel Tarih Müzesi'nde mamutu görebilmek için Yenisey Nehri civarında bulunan şehirlerden birçok kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Moskova ve St. Petersburg'ta bilim insanları mamuttan örnekler alıp gen araştırmaları yaparak, müzede korunması için özel kimyasalların kullanılmasına karar verdi.

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