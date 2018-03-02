Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimi öncesi dış politikanın tartışıldığı televizyon programında adaylar birbirine girdi. Adaylardan Liberal Parti lideri Vladimir Zhirinovsky'nin bir diğer aday Sergei Baburin'in sözünü kesmesi üzerine, tartışmadaki tek kadın aday olan Ksenia Sobchak tarafından davranışı için uyarıldı. Bunun üzerine hakaretlere maruz kalan eski televizyon yıldızı Sobchak bardağındaki suyu Zhirinovsky'nin yüzüne fırlattı.

Programın sunucusu Vladimir Solovyev'in uyarılarına rağmen tartışma alevlendi ve Zhirinovsky Sobchak'a hakaret yağdırmaya başladı. Sobchak'da sinirlerine hakim olamayarak masasındaki suyu Zhirinovsky'nin yüzüne fırlattı. Bunun üzerine bir süre daha devam eden tartışmaya sunucu Solovyev müdahale etti.

18 Mart tarihinde gerçekleşirilecek olan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerine yeniden aday olan ve programdaki tartışmalara katılmayan Vladimir Putin'in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER