Sibirya'nın doğusundaki Angarsk kentinde 2012'de gözaltına alınan Mikhail Popkov, 22 kadını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldı. Popkov, mahkeme sürecindeki sorgusunda 20 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. 53 yaşındaki Mikhail Popkov,'un 1992-2010 yıllarında 59 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.

Rus basının 'kurt adam', 'Angarsk manyak' olarak tanımladığı eski poli memurunun 18 yılda yaklaşık 82 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. Ülkenin ücra köşelerinde yıllardır işlenen kadın cinayetlerini araştıran bir yetkili, Popkov'un en az 84 cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü. Eğer cinayetler kanıtlanırsa Popkov, Rusya'nın son yüzyıldaki en azılı seri katili olarak tarihe geçecek.

Popkov'un hedef aldığı kadınların yaşlarının 17 ila 38 arasında değiştiği söylendi.

Popkov yetkililere, "Bir ailem var. Karım ve kızım, beni gerçekle uyuştuğu şekilde, iyi bir eş, iyi bir baba olarak düşünüyor. Bir yaşamımda sıradan biriydim. Diğer yaşamımda herkesten özenle sakladığım bir katildim." dedi. Bu nedenle Popkov'un iki farklı hayat yaşadığını düşünülüyor.

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