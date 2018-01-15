Edinilen bilgiye göre, Vladivastok kentinde bir süpermarkette tüplerin patlaması sonucu birkaç saniye içinde bina yanmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; olay sırasında binada olanlar tahliye edildi. Yangın sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

rusya

yangın

Vladivastok

güncel haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER