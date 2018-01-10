Rusya'nın Murmansk kentinde eşine zor rastlanır bir olay yaşandı.

Alkollü olduğu belirtilen bir adam, askeri bir tesisten çaldığı tankla bir süper markete girdi. Adamın, marketten bir şişe şarap çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Askeri bir sürüş okulundan çalındığı belirlenen tankın markete girmeden önce cadde üzerinde bulunan bir araca da çarptığı ifade edildi.

Tankı süren kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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