Rusya dün akşam saatlerinde 'tele terörle' tanıştı. 19 farklı kentte telefonla yapılan bomba ihbarları ülkede büyük bir panik yarattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, 19 farklı kentte 218 ayrı bina için eş zamanlı olarak bomba ihbarı yapıldı. İhbarlar sonucunda, 218 bina boşaltılırken, tahliye edilenlerin sayısının 85 bini bulduğu belirtildi.

Bomba ihbarlarından, havaalanları, istasyonlar, üniversiteler ve alışveriş merkezleri etkilendi ancak hakkında ihbarda bulunulan hiçbir binada patlayıcıya rastlanılmadı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan güvenlik güçlerinden bir kaynak, aramaların yurtdışından yapıldığını ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Kaynak bu kişilerin tespit edildikten sonra uluslararası arananlar listesine ekleneceğini ancak soruşturmanın zor geçtiğini söyledi.