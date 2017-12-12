Rusya Federal Güvenlik Birimi (FSB) yılbaşında ve Mart'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmaları sırasında terör eylemi yapmayı planlayan Orta Asyalı bir aşırılıkçı hücrenin çökertildiğini duyurdu.

FSB başkanı Alexander Bortnikov, bazı 78 militan ve suç ortaklarının safdışı edildiğini, 2017 yılında Rusya'da 1000'den fazla şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Terör eylemlerine karıştığından şüphelenilen 17.500'den fazla yabancının Rusya'ya girmesi yasaklandı.

Bortnikov, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra Suriye'deki "eşkıya" gruplardaki eski militanlardan birçoğunun Rusya'ya dönmeyi düşündüklerini ve bunun Rusya için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Açıklama RIA haber ajansında yer aldı.

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