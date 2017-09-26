Rusya'da 'yamyam çift' itiraf etti: 30 kişiyi öldürdük

Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar kentinde 30 kişiyi öldürdüklerini itiraf eden bir çift tutuklandı.
Rus medyasının haberine göre 35 yaşındaki Dimitri Bakşev ve eşi Natalya, yaşadıkları askeri üsteki evlerinde ceset parçaları bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.
Rus polisi çiftin evinde bulunan etlerin insan DNA'sı olup olmadığının incelendiğini açıkladı.
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Rusya'da ay başında yol işçilerinin bulduğu bir cep telefonunda kesilmiş uzuvların fotoğrafları kayıtlıydı. Rus basınında Bakşev'in ağzında bir uzuvla poz verdiği bir fotoğraf yayınlandı.
Daha sonra 35 yaşındaki bir kadının cesedi, çiftin dönem çalıştığı ve ardından yaşamaya başladığı askeri okul yerleşkesi içinde bulundu.
Parçalara ayrılmış cesedin yanısıra kişisel eşyalarının bulunduğu el çantasına da ulaşıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı fotoğraflardaki adamın kimliğinin teşhis edildiğini ve tutuklandığını açıkladı.
'Kavanozlarda vücut parçaları'
Rusya devlet televizyonunda yayınlanan polisin çiftin evini aradığı video kayıtlarında, çok sayıda insana ait vücut parçalarının kavanozlarda tuzlu suda saklandığı görüntülendi.
Krasdonar Bölgesi Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, araştırma sonunda "mutfakta kaynağı bilinmeyen gıda ve donmuş et parçaları ele geçirildi" dedi.
Komite bulunan etlerin insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun açığa kavuşturulması için adli inceleme yürüttüklerini söyledi.
Rus medyası ise çiftin yaşadıkları dairede ve cep telefonunda bulunan fotoğrafların cinayetlerin 20 yıl işlenmiş olabileceğini yazdı.
28 Aralık 1999 tarihli bir fotoğrafta, kesilmiş bir insan başının meyvelerle birlikte servis tabağına konmuş şekilde görüntülendiği açıklandı.
Çift hakkındaki soruşturma ve biyolojik testler sürerken, polis cinayet suçlamasıyla çiftin tutuklu kalacağını teyit etti.
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