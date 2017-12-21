Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in Sırbistan Devlet Başkanı Vucic'e tanıttığı sırada ortaya çıkan 'sıvı soluma deneyinin' görüntüleri ortaya çıktı.

Bilim insanlarının su altında nefes almayı sağlamak amacıyla yaptıkları deneyde köpekleri kobay olarak kullanması büyük tepki çekmişti. Deney hayvanlara işkence olarak yorumlanmış ancak bilim insanları deneyin zararsız olduğunu savunmuşlardı.

Ortaya çıkan görüntülerde kobay olarak kullanılan bir köpek, sıvı dolu bir kaba kapatılarak dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Deney, denizaltılarda görevli personelin acil durumlarda zarar görmeden dışarı çıkabilmesi için tasarlanacak bir giysi üretmek amacıyla yapılmıştı.