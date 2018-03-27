Rusya, tarihinin en büyük facialarından birinin ardından yasa büründü. Sibirya'daki yarım milyon nüfuslu Kemerovo kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde pazar günü çıkan yangında, 41'i çocuk 64 kişi öldü. Zaman zaman tekrar alevlenen yangın, kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütülmesine neden oluyor. Yangının AVM'nin özellikle sinemalar ve restoranların bulunduğu en üst katında çıkması, ölümlerin yüksek olmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı ancak görgü tanıkları AVM'nin üst katındaki oyun ve eğlence merkezinde, çocukların yaktıkları maytaplardan çıktığını ileri sürüyor. İddiaya göre, yangın sırasında şehirdeki okullardan birinin 5A sınıfı öğrencileri film izliyordu. Sinema salonu acil çıkış kapılarının kilitli olduğu, öğrenci ve velilerin tamamının alevler arasında kaldığı belirtiliyor. Yangın sırasında binada kurtarılmayı beklerken ailesine cep telefonuyla mesaj atan Maria Moroz ise "Yanıyoruz, belki de elveda" ifadesini kullandı. Moroz, henüz bulunamadı.

Kocası ve küçük oğluyla sinemada olduğunu öğrenilen Anna Zareçneva, "Ne yangın alarmı çaldı ne de kimse uyarıda bulundu. Yangını diğer müşterilerden öğrendik" dedi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yangında bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve milletim adına, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."

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