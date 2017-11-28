Rusya'daki ‘Minecraft Lenin’ kızdırdı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentine konulan “Minecraft” Lenin heykeli büyük yankı yarattı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ünlü bilgisayar oyunu Minecraft’tan esinlenilerek bloklar halinde yapılan heykel, sanatçılar Aleksandr Zakirov ve İvan Tuzov’un eseri. Ancak bazı Ruslar, Sovyet Devrimi’nin öncüsünün sanal dünyaya uyarlanmasından hoşnut olmadı ve heykelin kaldırılması için dilekçe verdi. Sergi kapsamında meydana konan heykel yakında kaldırılacak.

Minecraft Lenin

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