Rusya'da bir okul kan gölüne döndü: 15 yaralı!

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "15 Ocak sabahı Perm'deki bir okulda bıçaklı bir kavga çıktı. Olay yerindeki öğrenci ve yetkililer kavgayı ayırma girişiminde bulundu. Bunun sonucunda öğrenciler ve bir öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 18 yaşın altındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandığı, bir öğrencinin eski, diğerinin okulda öğrenim gördüğü belirtildi. Olayda, öğretmen ve iki öğrencinin ağır yaralandığı ifade edildi.

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