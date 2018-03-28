Yangında yakınlarını kaybeden binlerce kişi, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kentte incelemelerde bulunduğu saatlerde düzenledikleri gösteriyle sorumluların cezalandırılması istedi. Kalabalıktan bazı kişilerin "Putin istifa" diye bağırdığı da ileri sürüldü. Dün erken saatte Kemerovo'ya giderek Zimnaya Vişnya adındaki AVM'de incelemelerde bulunan, ardından da hastanede yaralıları ziyaret eden Putin, faciaya yol açan ihmalkarlıklara tepki gösterdi.

YARDIM SÖZÜ

AVM'de hiçbir uyarıda bulunulmamasını eleştiren Putin, bu yangının 'suça dönüşmüş ihmalkarlık ve sorumsuzluk' olduğunu söyledi. Sorumluların cezalandırılacağı sözünü veren Putin, facianın ardından ulusal yas ilan etti. Putin ayrıca yakınlarını kaybedenlere yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Aslında uzmanların incelemeleri, AVM yetkililerine yönelik eleştirileri haklı çıkarıyor. İncelemeler, yangın alarmlarının 1 haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca AVM'de acil bir durumda binanın tahliyesine yardımcı olmaları gereken güvenlik görevlilerinin yangında ilk kaçan kişiler arasında oldukları da belirlendi. Diğer taraftan alışveriş merkezinde küçük bir hayvanat bahçesi de yer alıyordu. Buradaki hayvanlardan tümünün telef olduğu açıklandı. Yangında ölenlerin anısına bölgeye çiçek ve oyuncak koyanlar, dün yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

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