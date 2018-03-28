Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor, 2 Türk şirketine daha domates ithalatı izni verildiğini duyurdu. İHA'nın aktardığına göre, iki Türk şirketinin Rusya domates ithalat izni yarın yürürlüğe girecek.

Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den, tarım bakanlığının belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onaylayan karanameyi yayımlamıştı.

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