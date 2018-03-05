Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray'ın Rusya'yı suçlamadan önce BMGK'nın 2401 sayılı kararının içeriğini incelemesi gerektiğini belirterek, kararın hükümlerinin Rusya tarafından değil, ABD tarafından uygulanmadığının altını çizdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, " ABD Rusya ve İran destekli Esad rejiminin Doğu Guta halkına karşı devam eden askeri operasyonlarını kınıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'de 30 günlük ateşkes talebinde bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 Sayılı kararının geçmesini defalarca geciktirdikten sonra Rusya, kararın maddelerini göz ardı etmeye ve yanlış bir şekilde 'terörle mücadele' adı altında masum sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bunlar, Rusya'nın ve Suriye rejiminin 2016'da binlerce sivilin öldürüldüğü Halep'te söyledikleri yalanlarının ve ayrım gözetmeksizin güç uygulamasının aynısıdır."

ABD'NİN SEÇİMLERE MÜDALE ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın ABD'nin Rusya'daki genel seçimlere müdahale ettiğine yönelik kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, 18 Mart'ta gerçekeleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlere ABD'nin müdahale ettiğine yönelik kanıtlar bulunduğunu belirten Ryabkov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

2016 seçimlerinde de ABD, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasına bulunmuş, Rusya iddiaları reddetmişti.

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