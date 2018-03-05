Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, 18 Mart'ta gerçekeleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlere ABD'nin müdahale ettiğine yönelik kanıtlar bulunduğunu belirten Ryabkov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

2016 seçimlerinde de ABD, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasına bulunmuş, Rusya iddiaları reddetmişti.

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