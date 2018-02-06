Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre Peskov, ilgili soru üzerine, " Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Yanıt zamanında verilecek" dedi.



ABD Maliye Bakanlığı 30 Ocak'ta "Kremlin Raporu" olarak bilinen ve yaptırım uygulanabilecek 210 Rus vatandaşını içeren listeyi yayımlamıştı. Listeye Rusya yönetimi ve birçok işadamı da dahil edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise raporu dostça olmayan ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere zarar veren bir hareket olarak nitelendirerek Rusya'nın gelişmeleri izleyeceğini ve çoğunlukla iç sorunlarıyla uğraşacağını söyledi.

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