Rusya'dan ABD’ye nota!

Rusya, San Francisco’daki Rus Konsolosluğuna ait arşivin Moskova'nın onayı olmadan incelenmesi üzerine ABD’ye nota verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın toplantısında, San Francisco’daki kapatılan konsolosluğun arşivinin Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutulduğunu belirtti.

Daha sonra arşivin paketlenip özel taşıma şirketiyle Washington'daki büyükelçilik binasına taşındığını ifade eden Zaharova, "Elbette tüm bu eylemleri nedeniyle ABD'ye nota gönderdik. Nota ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine iletildi. Bir kopyası da Washington’a gönderildi.” dedi.

Moskova'nın 2016'da ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. ABD ve Rusya, karşılıklı olarak diplomatik misyonların küçültülmesi yolunda adımlar atmıştı.

ABD yönetiminin isteği üzerine Rusya'nın San Francisco, Washington ve New York'taki konsoloslukları kapatılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerin, San Francisco’daki konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiği ve kapsamlı bir arama yaptıkları belirtilmişti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de ABD'nin San Francisco konsolosluğundaki arşivi kendilerine teslim ettiğini ancak Rus tarafının arşivin konsolosluk binasından Washington'daki büyükelçilik binasına taşınmasına izin vermediğini açıklamıştı. Büyükelçilik, uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunmuştu.