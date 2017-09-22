Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." dedi.
Lavrov, BM 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump2ın BM Güvenlik Kurulu'na hitabında, "Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz" açıklaması üzerine iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik soruya Lavrov, "Karşılıklı devam eden tehditler ve Kore Yarımadasında savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." yanıtını verdi.
"TARAFSIZ AVRUPA ÜLKELERİ ARABULUCULUK YAPABİLİR"
Lavrov, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un karşılıklı tehditkar söylemlerini "anaokulu çocukları kavgası" olarak nitelendirdi.
Arabulucuk girişimlerini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Lavrov, bazı tarafsız Avrupa ülkelerinin Kuzey Kore krizinde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini ifade etti.
RUSYA, NÜKLEER ANLAŞMASININ YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE KARŞI
Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tekrar görüşmelere açılıp açılmayacağına ilişkin ise "Rusya, nükleer anlaşmanın tekrar görüşülmesini istemiyor." dedi.
İran nükleer anlaşmasının başarısız olması durumunda Kuzey Kore'nin nükleer görüşmelere ya da anlaşma yapmaya yanaşmayacağı uyarısında bulunan Lavrov, "Bu, Kuzey Koreye yanlış bir mesaj gönderir." ifadesini kullandı.
"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"
Suriye ile ilgili de değerlendirmede bulunan Lavrov, Suriye'de önceliklerinin teröre son vermek olduğunu, bunun için de ABD ve Rusya'nın etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Lavrov, Suriye'nin bölünmesiyle ilgili endişelere ilişkin bir soruya ise "Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz, Suriye'nin bölünmesi tüm Ortadoğu'yu etkiler." yanıtını verdi.
"FİLİSTİNLİLERİN HENÜZ BİR DEVLETİ YOK"
İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen sorunun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplum çok uzun süredir çözülemeyen bir sorun yüzünden acı çeken bir ulusa karşı haksız davranıyor. Filistinliler'in henüz bir devleti yok." değerlendirmesinde bulundu.
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Misafir 2 saat öncetürk askeri ıraka musul kerkük bizim bizim olanı alın3312
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Misafir 3 saat öncebir hafta sonra ferahlama gelecek30
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Misafir 3 saat önceBuralarin daha da karismasini saglar. Bir tek israilin emellerine hizmet eder.123