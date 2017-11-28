Rusya'dan çatışmasızlık bölgesi için yeni teklif!

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre ayrıca, Suriye'nin Tanf kentindeki ABD üssü yakınlarında bulunan Rukban mülteci kampını, ABD'nin kontrolündeki bölgeden çıkarılmasını da önerdi.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimi gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine sabah saatlerinden itibaren yapılan yoğun hava ve topçu saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetmişti.

GUTA'DAKİ ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ.

Doğu Guta'daki AA muhabirinin hastane ve sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejimin Misraba beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 13 sivil ölmüştü.

Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esad rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

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