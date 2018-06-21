Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov medya organlarının Putin ile Trump'ın görüşeceğine dair iddialarına açıklık getirdi. Peskov, "Hem Washington hem de Moskova tarafı bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hazır olunduğunda uygun bir açıklama yapacağız. Şu an görüşmenin gerçekleştirileceği yer ve tarih belirlenmedi" dedi.
Temmuz ayında Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO toplantısından sonra Trump'ın Putin ile görüşebileceği iddiası ortaya atılmış, Vladimir Putin ise 10 Haziran’da yaptığı açıklamada Trump ile görüşebileceğini söylemişti.
Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Moskova'yı ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretin amacının ise liderler arasındaki görüşmenin netlik kazanması olduğu bildirildi.
PUTİN, LATİN AMERİKA'DAKİ BİRÇOK ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ani bir karar ile Latin Amerika'da bulunan Meksika, Arjantin, Peru ve Küba'nın yanı sıra Avrupa'dan da Portekiz büyükelçilerini değiştirdi.
Rusya Başkanlığı Bilgilendirme Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinimzaladığı kararname ile 5 ülkenin büyükelçisini değiştirdi. Değiştirilen büyükelçilerinin 4'ü Latin Amerika'da görev yapıyordu. Avrupa'dan ise sadece Portekiz'in büyükelçisi değiştirildi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Portekiz'in Rusya Büyükelçisi Mikhail Kamynin oldu. Latin Amerika ülkelerinden Meksika’nın yeni Rusya Büyükelçisi Viktor Coronelli, Küba'nın yeni Büyükelçisi Andrei Guskov, Arjantin’in Büyükelçisi Dmitri Feoksitov ve Peru’nun yeni Büyükelçisi İgor Romançenko oldu.
PUTİN, FİFA ESKİ BAŞKANI BLATTER İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FİFA eski başkanı Sepp Blatter ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin'in basın sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FİFA’nın eski Başkanı Sepp Blatter'in Kremlin’de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.
2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası’nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya’da karar kılınmıştı. FİFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.
GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON, RUSYA'DA
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine resmi görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in üç günlük resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya geldi. Kore lideri başkent Moskova'da bulunan Vnukova-2 Havalimanına iniş yaptı. Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gelen Güney Koreli lider, 21-23 Haziran'da Rusya’da temaslarda bulunacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un daha önce de belirttiği gibi, Rusya ve Güney Kore devlet başkanlarının 22 Haziran'da ikili görüşmeler yapması ve görüşmenin ardından ortak belgelerin imzalanması bekleniyor. Bugün ise Moon Jae-in, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüşecek ve daha sonra Devlet Duması'nda konuşma yapacak.
Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı, 23 Haziran'da Rostov-on-Don'daki Güney Kore-Meksika arasında oynanacak Dünya Kupası maçını izleyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.