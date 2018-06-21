Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov medya organlarının Putin ile Trump'ın görüşeceğine dair iddialarına açıklık getirdi. Peskov, "Hem Washington hem de Moskova tarafı bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hazır olunduğunda uygun bir açıklama yapacağız. Şu an görüşmenin gerçekleştirileceği yer ve tarih belirlenmedi" dedi.

Temmuz ayında Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO toplantısından sonra Trump'ın Putin ile görüşebileceği iddiası ortaya atılmış, Vladimir Putin ise 10 Haziran’da yaptığı açıklamada Trump ile görüşebileceğini söylemişti.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Moskova'yı ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretin amacının ise liderler arasındaki görüşmenin netlik kazanması olduğu bildirildi.

PUTİN, LATİN AMERİKA'DAKİ BİRÇOK ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ani bir karar ile Latin Amerika'da bulunan Meksika, Arjantin, Peru ve Küba'nın yanı sıra Avrupa'dan da Portekiz büyükelçilerini değiştirdi.

Rusya Başkanlığı Bilgilendirme Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinimzaladığı kararname ile 5 ülkenin büyükelçisini değiştirdi. Değiştirilen büyükelçilerinin 4'ü Latin Amerika'da görev yapıyordu. Avrupa'dan ise sadece Portekiz'in büyükelçisi değiştirildi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Portekiz'in Rusya Büyükelçisi Mikhail Kamynin oldu. Latin Amerika ülkelerinden Meksika’nın yeni Rusya Büyükelçisi Viktor Coronelli, Küba'nın yeni Büyükelçisi Andrei Guskov, Arjantin’in Büyükelçisi Dmitri Feoksitov ve Peru’nun yeni Büyükelçisi İgor Romançenko oldu.

PUTİN, FİFA ESKİ BAŞKANI BLATTER İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FİFA eski başkanı Sepp Blatter ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'in basın sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FİFA’nın eski Başkanı Sepp Blatter'in Kremlin’de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası’nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya’da karar kılınmıştı. FİFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON, RUSYA'DA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine resmi görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in üç günlük resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya geldi. Kore lideri başkent Moskova'da bulunan Vnukova-2 Havalimanına iniş yaptı. Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gelen Güney Koreli lider, 21-23 Haziran'da Rusya’da temaslarda bulunacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un daha önce de belirttiği gibi, Rusya ve Güney Kore devlet başkanlarının 22 Haziran'da ikili görüşmeler yapması ve görüşmenin ardından ortak belgelerin imzalanması bekleniyor. Bugün ise Moon Jae-in, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüşecek ve daha sonra Devlet Duması'nda konuşma yapacak.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı, 23 Haziran'da Rostov-on-Don'daki Güney Kore-Meksika arasında oynanacak Dünya Kupası maçını izleyecek.