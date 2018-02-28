Putin'in Beşar Esad rejiminin Doğu Guta saldırılarını önlemek amacıyla 09.00-14.00 saatleri arasında bir ay boyunca ateşkes ilanı ve insani koridorların açılması talebinin ardından, ateşkese yalnızca 2 saat uyan Esad rejimi saldırılarına devam etmiş, 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye hükümetiyle birlikte başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'da insani koridorun açıldığını duyurduğunu belirterek, şimdi sıranın insani yardımlara ve sivillerin tahliyesine engel olan militanların buna son vermesine geldiğini ifade etti.

Ayrıca Lavrov, BM İnsan Hakları Konseyi'nin teröristleri iyi ya da kötü olarak ayırmasının kabul edilemez olduğunu, Rusya'nın bu çifte standart uygulamasıyla savaşacağını belirtti.

Lavrov, ABD öncülüğündeki koalisyon üyelerini Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerde Doğu Guta'dakine benzer insani koridorlar oluşturmaya çağırdı. "Koalisyon üyelerini Tanf ve Rukban sığınmacı kampı da dahil Suriye'de kontrol ettikleri bölgeler için Doğu Guta'dakine benzer bir insani erişim sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

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