Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydı

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, milyarder girişimci Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle uzaya göndermesiyle ile ilgili bir açıklama yaptı.

Ajans sözcüsü Igor Burenkov bunun 'harika bir pazarlama numarası' olduğunu söyledi.

Burenkov yaptığı açıklamada, "Asıl nokta bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketlerin olması. Uzaya gönderilen roket değersiz bir model değil. Taşıdığı yükü kaybettiği için ise kimse üzülmeyecek. Ama spesifik bir motorlu taşıt. Birşeylerin işletmeyi büyütmesi gerekiyor. Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı." ifadelerini kullandı.

Amerikan SpaceX şirketi, 6 Şubat'ta şimdiye kadar üretilmiş en güçlü roket olan Falcon Heavy'i içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti.

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