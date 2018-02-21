Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki durumun Türkiye ve Suriye arasında direkt kurulacak diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ülkedeki etnik, itirafçı ve diğer gruplarını Suriye'nin egemenliğine saygılı olmaya da çağırdı.

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