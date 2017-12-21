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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
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Son Dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Tarih verildi | Dünya Haberleri

Rusya S-400'ler için tarih verdi

Rusya: Anlaşma kısa süre içerisinde imzalanacak

21.12.2017 - 19:56 | Güncelleme: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, “Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” dedi.

AA'nın haberine göre Kojin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400’lere ilişkin kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi.

Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, “Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi. Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde S-400’lere ilişkin anlaşmanın kısa bir süre içerisinde imzalanacağını duyurmuştu.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 15 saat önce
    Ruslar sifreleri vermeyip gelip s-400 leri kendileri idare edeceklerse 2 milyar dolara bos konserve kutusu aliyoruz demektir, ustune ustelik de Ruslara bagimli kalacagiz, Erdogan Ruslara guvenmekle hata ediyor, derhal vakit varken bu isten vazgecmeli.
  • Misafir 16 saat önce
    Amerikan askerlerinin icirlikte ne isi var ??
  • Misafir 17 saat önce
    Çok geç iyi bir antlaşma değil
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