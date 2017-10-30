Rusya'nın Astana Delegasyonu'ndan açıklama: "Türkiye'nin İdlib'deki durumu dengelemesini ümit ediyoruz."

"İdlib'de tansiyon hala yüksek ve radikal grupların saldırı tehdidi var. Ancak, Türk ortaklarımızın İdlib'deki durumu dengeleme görevini yerine getireceğini ve istikrara kavuşturcağını umuyoruz" denildi.