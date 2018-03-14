Rusya'dan İngiltere'nin ultimatomuna yanıt: 'Her türlü cezai önlem tehdidine karşılık veririz'

Londra'daki Rus Büyükelçiliği, eski çifte ajan Sergey Sprial ve kızı Yulia'ya cinayet teşebbüsüyle ilgili soruları cevaplaması için ultimatom veren İngiltere'yi, her türlü "cezai" önleme karşılık vermekle tehdit etti.
Büyükelçilik'in Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklama, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "Rus yapımı sinir gazının olayda nasıl kullanıldığını" açıklaması için Moskova'ya Salı gece yarısına kadar müddet vermesinden sonra geldi.
Rusya, sinir gazı kanıtlarına erişim sağlanana kadar bu "ultimatoma" karşılık vermeyi reddetti.
May saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iddiaları reddetmişti.
İngiltere ve Rusya arasında söz düellosu sürerken ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştüğü Theresa May'e ülkesinin İngiltere'ye sonuna kadar destek vereceği sözünü verdi.
Trump, Moskova'nın sinir gazıyla ilgili sorulara net cevaplar vermesi gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde 66 yaşındaki eski Rus casus Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia aniden hastalanarak komaya girmiş, ikilinin sinir gazına maruz kaldığı anlaşılmıştı.
Salı günü Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı May, "Eğer Salı gece yarısına kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız" demişti.
May, Rusya'nın Salı gecesine kadar geçerli bir açıklama yapmaması durumunda da İngiltere'nin artırmaya hazır olduğu önlemleri Çarşamba günü Avam Kamarası'nda görüşmeye açılabileceğini söylemişti.
Aynı gün, Rusya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından May'e yanıt geldi:
"Rusya'ya yönelik her türlü 'cezai' yaptırım tehdidine karşılık verilecektir. İngiltere tarafı bunun farkında olmalı."
Büyükelçilik, Kimyasal Silahlar Konvensiyonu'na göre bu gibi vakalarda ortak soruşturma yürütülmesi gerektiğini ve Moskova'nın buna hazır olduğunu belirtti.
Açıklamaya göre, Moskova'daki İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Rusya'nın zehirleme olayıyla bir ilgisi olmadığı söylendi.
İngiltere'nin eylemleri ise "açık bir provokasyon" olarak nitelendi.
İlk akla gelen yaptırımlardan biri, Rus diplomatların sınırdışı edilmesi olur.
2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi sonrasında bu hamleyle karşılık verilmişti.
Birçok insan, Rus yetkililere vize kısıtlamaları dahil çeşitli yaptırımları yetersiz bulmuştu.
Peki İngiltere başka ne yapabilir?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.