Rusya’nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, Londra'daki büyükelçilik rezidansında, zehirlenme olayıyla ilgili son gelişmeleri ele aldığı basın toplantısı düzenledi.

KSYÖ'nün, Skripal'in 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesiyle ilgili yapılan özel oturumda, Rusya'nın zehirlenmeyle ilgili araştırmaya dahil olması için sunulan karar tasarısının reddetmesine değinen Büyükelçi Yakovenko, tasarının Batı ülkelerinin oylarıyla kabul edilmediğine dikkati çekerek, "Yani kısacası şeffaflığa karşıt oy kullandılar. Adil ve tam bilgiye erişime karşı oy verdiler. Biz bu soruşturmada şeffaflık ve uluslararası mevcudiyet istiyoruz.” diye konuştu.

AA'nın haberine göre, zehirlenme olayıyla ilgili İngiltere'nin Rusya'ya yönelik attığı adımları uluslararası toplumun atmaya ve aynı duruşu sergilemeye hazır olmadığını ifade eden Rus diplomat, şunları kaydetti:

"Dünya toplumunun çoğunluğu Batı'nın yaklaşımını desteklemiyor. Sonuçları bekleyeceğiz. Heyetimizden duyduğum kadarıyla, sonuçlar muhtemelen İngiliz tarafına sunulacak. Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde. Yani örgütün diğer üyeleriyle bu sonuçları paylaşmak İngiltere tarafına kalmış. İngiltere tarafına, KSYÖ'nün sonuçlarını alır almaz bize, herkese bildirmesi, şeffaf olması, dürüst olması çağrısında bulunuyorum. Tam olarak istediğimiz budur. Her şeyi açıkça sunun. Mesajım bunu şeffaf hale getirmeniz. Gerçeği bilmemiz gerekiyor."

İngiliz yetkililerin kendileriyle iş birliğine de yanaşmadığını belirterek bunu eleştiren Yakovenko, "Bu ajana ait örnekleri (Ruslara) vermeyi reddediyorlar. Bizim tek duyduğumuz sadece basına sızanlar. Şunu soruyorum, 'Neler oluyor? Neden bizim erişimimiz yok?" dedi.

Rusya hakkında İngiliz basınında "her gün yeni bir hikaye" çıktığını belirten Yakovenko, İngiliz yetkililerin açıklamalarının herhangi bir kanıtla desteklenmediğini söyleyerek, İngiltere'nin ülkesi hakkındaki açıklamalarının "doğru olmadığını" ve "kabul edilemez" bulduğunu vurguladı.

Skripal olayında kullanılan kimyasal maddenin Novichok grubuna ait olmasına ilişkin olarak da ülkesinin Novichok kimyasalını üretmediğini dile getiren Yakovenko, "Novichok ile ilgili tüm destanlar 1990'larda ABD'de başladı. Hiçbir zaman üretmedik, bizde hiçbir zaman Novichok bulunmadı. Bunu başka ülkeler ve bazı bilim adamları yaratmıştır." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE TOPRAKLARINDA ÖLEN RUSLAR

Büyükelçi ayrıca İngiltere’de "çok tuhaf koşullarda" ölen Rus vatandaşları olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İngiltere hakkında çok fazla şüphemiz var. Son 10 yılı ele alırsak, İngiltere'de pek çok Rus vatandaşı çok tuhaf koşullarda öldü. Sonuncusu (Nikolai) Glushkov’du. Resmi açıklamada söylendiği gibi 12 Mart'ta boğuldu. Rus bir iş adamıydı, İngiltere değil bir Rusya vatandaşıydı. Ölümü gizli (kategorisinde). Soruşturmaya erişimimiz yok, hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçeği bilmek istiyoruz. Sorum şu, ‘Neden burada oluyor?’”

Bu arada 4 Mart'ta babasıyla zehirlenen Yulia Skripal'in iyileşme gösterdiğinin bildirilmesine ilişkin olarak da bundan dolayı "çok mutlu" olduğunu ifade eden Yakovenko, "Umarım Sergei Skripal de iyileşir. Bizler için kendileri Rusya vatandaşları ve bizler de onların haklarını savunmak için buradayız." dedi.

Bu arada Sergei Skripal'in yiğeni Viktoria Skripal’in İngiltere'ye ailesini ziyarete gelebilmesi için vize alması gerektiğini ve vizesinin halen çıkmadığını aktaran Yakovenko, İngiliz makanlarının istedikleri zaman bu tür vizeleri bir gün içerisinde bile çıkarabildiklerini anımsattı.

KSYÖ'DEN RET

KSYÖ, İngiltere'deki zehirlenmeyle ilgili düzenlenen özel oturumda, Rusya'nın zehirlenmeyle ilgili araştırmaya dahil olması için sunulan karar tasarısını reddetmişti.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin teknik yardım talebi üzerine bağımsız olarak profesyonel teknik uzman ekibi gönderip saldırıda kullanılan kimyasal maddeye ait numunelerin teyidi için yapılan araştırmanın sonucunun haftaya belli olacağını söylemişti.

İngiltere geçen ay, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği maddeye ait örneklerin tarafsızca incelenmesi için KSYÖ'ye gönderileceğini duyurmuştu.

AJAN KRİZİ

İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

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