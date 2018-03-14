İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya karşı aldığı tedbirlere Rusya Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi.

İHA'nın haberine göre; Rusya Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripal ve kızının zehirlenmesinde Rusya'nın rol oynadığı iddialarını bahane ederek aldığı "cezalandırma" önlemlerinin eşi benzeri görülmemiş, iki ülke arasındaki normal diyalogu baltalayan açık bir provokasyon olarak nitelendirildi.

İngiliz hükümetinin 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi düşmanca tedbir almasını ikili ilişkileri kızıştıran kabul edilemez ve yakışıksız eylemler olduğunu ifade eden Rus Dışişleri Bakanlığı, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti" açıklamasını yaptı.

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