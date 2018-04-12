Rusya'dan kritik Doğu Guta açıklaması!

Rusya: " Suriye ordusu Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladı." açıklamasında bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, tümüyle Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin kontrolüne girdi.

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki askeri muhaliflerin bölgeden tahliyesi tamamlanırken, sivillerin çıkışlarının da kısa sürede sonlanması bekleniyor.

Tahliyelerin büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Doğu Guta'nın tümüyle Beşar Esad rejiminin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

TASS ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi komutanı Yuriy Yevtuşenko, Duma şehrinin de kontrol altına alındığını ifade etti.

Hafta başında Rus askeri yetkililerinin, Doğu Guta'daki Ceyşul İslam adlı muhalif grupla silah bırakması ve militanların Duma şehrinden tahliye operasyonuna başlaması konusunda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Esad rejimi ve Rusya, 5 yıl boyunca ablukada tutulan Doğu Guta'ya Astana anlaşmalarıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın, şiddetli saldırılar düzenlemeye devam etmişti. Bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetmiş, abluka nedeniyle kıtlık ve hastalıklardan ölümler yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" açıklamasının ardından tüm dünyanın dikkatini çeken açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı. Trump'ın açıklamalarının ardında Beyaz Saray'dan daha yumuşak bir açıklama geldi ve Suriye konusunda henüz net bir karara varılmadığı söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı son dakika açıklaması ile, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında kimyasal saldırıya maruz kalan Duma da var.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER