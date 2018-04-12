Rusya'dan kritik Doğu Guta'da açıklaması!

Rusya: " Suriye ordusu Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladı." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor" açıklamasının ardından tüm dünyanın dikkatini çeken açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı. Trump'ın açıklamalarının ardında Beyaz Saray'dan daha yumuşak bir açıklama geldi ve Suriye konusunda henüz net bir karara varılmadığı söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı son dakika açıklaması ile, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında kimyasal saldırıya maruz kalan Duma da var.

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