Rusya'dan NATO'ya S-400 yanıtı!

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Berlin Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."