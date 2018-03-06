Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan ayrılmayı kabul eden muhalifler için ulaşım ve güvenli bir geçiş koridoru sağlayacağını ve yasal muafiyetten yararlanmalarını garanti edeceğini belirtti.

Açıklamada, aileleriyle birlikte ayrılan muhaliflerin kişisel silahlarını da yanlarında götürebilecekleri ifade edildi.

LAVROV, BATI'YI EL NUSRA'YI KORUMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Suriye'de El Nusra terör örgütünü korumaya çalıştığına ilişkin kanıtları olduğunu söyledi.



Lavrov basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin şu anda ismini değiştirmekte olan El Nusra'yı korumaya çalışarak Şam'da rejimi değiştirmeye çalıştıklarına ilişkin kanıtlarımız var" dedi ve Rusya'nın, Suriye halkının ve Suriye'nin yasal hükümeti karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirerek teröristlerle mücadele etmeye devam ettiğini belirtti.



Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 numaralı kararının uygulandığı süre zarfında teröristlere karşı tamamen yasal olarak mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA 'ATEŞKES ÇAĞRISI'

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür." dedi.

Johnson, Doğu Guta'daki son gelişmeler ile Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı 30 günlük insani ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz bakan, "Doğu Guta'da sivillerine yönelik devam eden askeri kampanyadan ve BMGK'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes isteğinin aksine Rus uçaklarının Esad rejiminin yanında aktif olarak yer aldığına dair güvenilir haberlerden dolayı derinden endişeleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bombardıman altında kalan bölgelerin sivillerin yaşadığı alanlar olduğunu vurgulayan Johnson, Rusya'nın ateşkesi onaylamasından bu yana 200 hava saldırısı yaşandığını ve 100'den fazla kişinin bölgede hayatını kaybettiğini dile getirdi. Johnson, son iki haftada 600'den fazla sivilin öldüğüne dair haberlere dikkati çekti.

Doğu Guta'nın Astana anlaşmalarında Rusya tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edildiğini belirten Johnson, bölgedeki ana muhalif grupların hem Cenevre hem de Astana süreçlerine dahil olduğunu hatırlattı. Bu grupların terörist olmadığını söyleyen Johnson, şunları kaydetti:

"(Gruplar) Suriye'deki krize yönelik müzakere edilmiş siyasi bir çözümü destekliyorlar. BMGK'nin 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Rusya ve rejimden, derhal çatışmaları durdurmasını ve Doğu Guta'ya insani yardımın ve tıbbi tahliyelerin devamlı olarak sağlandığından emin olmalarını talep ediyoruz. Doğu Guta halkı artık daha fazla bekleyemez."

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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