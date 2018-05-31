İki lider ayın başında Suriye ile ilgili Moskova'da görüşmüştü. Kremlin'in açıklamasında iki liderin Suriye'de hangi noktaları ağırlıklı ele aldığı açıklanmadı.

Telefon görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Suriye'nin İsrail sınır boyundaki durumu görüştüğü Moskova ziyareti ardından gerçekleşti.

Suriye yönetiminin muhaliflerin elinde olan İsrail sınır bölgesini yeniden ele geçirme kararı İsrail'i bölgede Suriye'nin destekçisi olan İran ve Lübnan'ın pozisyon kazanabileceği gerekçesi ile endişelendirmekte.

Netanyahu , hükümetinin İran'a Suriye'de herhangi bir yerde kalıcı bir askeri varlık için izin veremeyeceği uyarısında bulundu.

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