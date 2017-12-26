SON DAKİKA HABERLERİ

Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA

Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri: Putin'in rakibi Navalnıy'ın adaylığı reddedildi

2018'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Rus lider Vladimir Putin'in tek gerçek rakibi olacağı düşünülen Aleksey Navalnıy, seçimlere katılmaktan men edildi. Rus Merkezi Seçim Komisyonu, muhalif aday hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını gerekçe gösterirken, Navalnıy 'Rusya hakkındaki gerçekleri söylediği' için adaylığının engellendiğini söyledi.

26.12.2017 - 14:31 | Güncelleme:
- AFP

Rusya'da önümüzdeki yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için yeniden aday olan Vladimir Putin'in tek gerçek rakibi olarak görülen muhalif aday Aleksey Navalnıy, seçimlere katılmaktan men edildi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Navalnıy'ın daha önce yolsuzluktan hüküm giydiği gerekçesiyle seçimlere alınmadığını açıkladı.

Navalnıy kararın siyasi gerekçeleri olduğunu öne sürerken, destekçilerini Mart'ta yapılacak seçimleri boykot etmeye çağırdı.

41 yaşındaki Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimlerde zorlayabilecek tek aday olarak görülüyordu.

- AFP
Navalnıy: Seçimlere sadece Putin ile onun kendi seçtiği, kendisi için de en ufak bir tehdit oluşturmayacak adaylar katılabiliyor.

Rusya'nın üst düzey isimlerine karşı yolsuzluk karşıtı kampanyalar yürüten Navalnıy hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle istenen beş yıllık ceza bozulmuş, ardından aynı suçlamayla hakkında yeniden yargılanma talep edilmişti.

'Seçimlere sadece Putin ve seçtiği adaylar katılabiliyor'

Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 13 üyelerinden 12'sinin adaylık başvurusunu reddettiğini, Navalnıy'ın tamamen kanunlar çerçevesinde diskalifiye edildiğini söyledi.

Navalnıy ise, "Rusya hakkındaki gerçekleri söylediği" için adaylığının engellendiğini ifade etti.

- EPA

Seçimlere adaylıktan men edilmesinin milyonlarca Rus'un oylarına saygısızlık etmek anlamına geleceğini söyleyen muhalif lider, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimlere sadece Putin ile onun kendi seçtiği, kendisi için de en ufak bir tehdit oluşturmayacak adaylar katılabiliyor."

Putin'in zaferi kesin gibi

Navalnıy, Kirov kentinin valisi olduğu dönemde, devlete bağlı Kirovles kereste şirketinden 16 milyon ruble (500 bin dolar) değerinde keresteyi zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rus muhalefet liderinin adil yargılanmadığına hükmederek, cezai kararı bozmuştu.

Geçen yıl Navalnıy aynı suçlamalarla yeniden yargılanmaya başladı.

Vladimir Putin'in seçimlerden zaferle çıkarak dördüncü dönemine gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Putin seçimleri kazanırsa Joseph Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süredir yöneten lider olarak tarihe geçecek.

  • Gözaltındaki Rus muhalif lider Navalnıy'a 15 gün hapis cezası
  • Rusya'daki hükümet karşıtı gösteride 'yüzlerce kişi gözaltına alındı'
  • Putin: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Peru'da Fujimori için çıkarılan affa protestolar
Peru'da Fujimori için çıkarılan affa protestolar
Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'un babaannesini 100. doğum gününde anıyor
Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'un babaannesini 100. doğum gününde anıyor
Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri: Putin'in rakibi Navalnıy'ın adaylığı reddedildi
Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri: Putin'in rakibi Navalnıy'ın adaylığı reddedildi
IŞİD'den kurtarılan Musul'da ilk Noel ayini
IŞİD'den kurtarılan Musul'da ilk Noel ayini
Selfitis: Sürekli selfie çekme ihtiyacı hissetmeye dayalı ruhsal bozukluk
Selfitis: Sürekli selfie çekme ihtiyacı hissetmeye dayalı ruhsal bozukluk
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
En az 415 torunu olan Diyarbakırlı Şahe Nine hayatını kaybetti
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
İşsizlik Eylül'de yüzde 10,6'da kaldı
İşsizlik Eylül'de yüzde 10,6'da kaldı
Ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi ne anlama geliyor?
Ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi ne anlama geliyor?
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 11,1 büyüdü
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 11,1 büyüdü
Ekonomi profesörü Steve Hanke: Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli
Ekonomi profesörü Steve Hanke: Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli