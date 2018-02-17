Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD açıklaması

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Lavrov, Euronews televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın haberine göre, ABD'nin, Suriye'de 2-3 yıldır yasa dışı bir şekilde bulunduğunu dile getiren Lavrov, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin başından itibaren Kürtlere dayandı ve Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldi. Türkiye'nin konumu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu konum bir gerçektir ve hiçbir zaman da sır değildi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'deki bazı grupları, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen PKK ile bağlantılı olarak tanımladığını hatırlattı. Bu yaklaşımın bilindiğini anlatan Lavrov, "Türkiye defalarca Suriye sınırındaki bölgenin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtmişti ancak ABD, Türkiye'nin tutumunu görmezden gelerek Kürtlere muazzam silah yardımları yaptı." diye konuştu.

ABD'nin söz konusu tutumunu eleştiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakış açısına ve belki de kötü niyetli yaklaşıma sahip. Kısa bir süre önce çoğunluğu Kürtlerden oluşan ve Türkiye-Suriye sınırı arasında 30 bin kişilik bir ordu kuracaklarını söylediler. Sonra beceriksizce bu açıklamaları reddettiler ancak bu açıklamalar, söz konusu niyetlerinin devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Sonrasında Türkiye, Afrin operasyonunu başlattı. Bu açıkçası benim için sürpriz olmadı. Ankara'nın sürekli uyarılarını Washington görmezden geldi."

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