Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları kurma işlemini hızlandıracağını umduğunu söyledi.

Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejimi değişitirmek isteyen gruplara yardım ettiğini söyledi. Rus bakan, ABD destekli grupların kontrol ettiği bölgenin Suriye'nin bölünmesine neden olabileceğini belirtti.

ABD öncülüğündeki koalisyon dün 30 bin kişilik yeni bir sınır koruma gücü oluşturacağını duyurmuş ve bu güçlerin yarısının Suriye Demokratik Güçleri'nden oluşturulacağı açıklanmıştı. Yeni gücün Türkiye ve Irak sınırında yer alacağı belirtilmişti.

Lavrov'un bir diğer önemli gündem maddesi de İran ile yapılan nükleer anlaşmaydı. Lavrov, ABD'nin anlaşmada değişiklik yapmasının kabul edilemez olduğunu ve bu durumun olumsuz etkileri olacağını belirtti.

ESAD REJİMİNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir güç kuracağı yönündeki açıklamasına Esad rejiminden de tepki geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin kararının Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonunun haberinde, Suriye ordusunun ülkedeki her türlü ABD varlığını ve maşalarını bitirmeye kararlı olduğu belirtildi.

SURİYELİ TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİ BİRLİĞİ: BUNLAR SURİYE'Yİ BÖLME ÇABALARIDIR

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğince, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına ilişkin, "ABD'yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

AA'nın haberine göre; birlikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı meşrulaştırılma çabasının kınandığı belirtildi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek vermesinin, demokrasi ile bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Suriye'de ikinci bir İsrail devleti kurmaya çalışıyor. Suriye'nin gerçek toprak sahipleri olarak bir terör örgütünün ülkemizde cirit atmasına razı gelmezken, şimdi ordu kurma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Demokrasi adına ülkemize girip topraklarımıza ve namusumuza göz diktiler. İnsanları tehcir politikası uygulayarak ülke dışına göçe zorladılar. Ülkemiz için gerekirse ölürüz ama yine de bunu kabul edemeyiz. ABD'yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz. Bütün bunlar Suriye'yi bölme çabalarıdır ama Suriyeliler olarak asla izin vermeyeceğiz."

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