Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'deki siyasi çözüm süreciyle ilgili bazı ihtilaflar bulunduğunu ancak bunların çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alana habere göre Zaharova, "Türk meslektaşlarımızla bu doğrultuda başta Astana olmak üzere farklı formatlarda aktif olarak çalıştığımızı biliyorsunuz. Tüm konularda ortak görüşe sahip değiliz, fikir ayrılıkları mevcut ancak bunları çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Zaharova, Türkiye'nin Suriye ve bölgede siyasi çözüme katkı sunma konusunda son derece büyük bir önem taşıdığını düşündüklerini de belirtti.

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